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Ранее не публиковалось: в США анонсировали новые материалы об убийстве Кеннеди

Анна Касаткина
06:45 23.10.2021
Часть материалов, как ожидаются, раскроют 15 декабря - это те сведения, публикация которых не вызвала возражений у властей.
Ранее не публиковалось: в США анонсировали новые материалы об убийстве Кеннеди
© Фото: Tampa Bay, Times, globallookpress
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Администрация США опубликует новые материалы по делу об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Часть из них планируют раскрыть 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В 1992 году Конгресс объявил о том, что все касающиеся дела сведения должны быть постепенно раскрыты, если это не нанесет ущерба обороне, разведке, правоохранительным органам и внешней политике.

Часть из этих материалов, как ожидаются, раскроют 15 декабря - это те сведения, публикация которых не вызвала возражений у властей. Планируется разработать цифровую базу, где в открытом доступе разместят указанные документы.

Публикация второй части, по предварительной информации, не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года, соответствующее рекомендацию дало руководство Национального управления архивов и документации США, уточняет ТАСС. Впрочем, как говорится в заявлении, американские власти могут выступить и за то, чтобы определенная часть данных не была раскрыта и после этой даты.

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