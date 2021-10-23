В регионах создадут резервные центры обработки вызовов системы «112»

В российских регионах планируют создать резервные центры обработки вызовов по единому телефонному номеру «112». Это делается с целью дублирования основных функций головных центров и обеспечения надежности их работы, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Центры обработки вызовов будут дублировать в регионах страны функции центров обработки вызовов в целях обеспечения надежности функционирования системы - "112" в различных режимах работы», - следует из проекта постановления правительства России.

Федеральный закон о введении единого номера «112» для вызова оперативных служб ранее подписал президент Владимир Путин. Благодаря принятию этого закона в стране были установлены единые регламенты создания, функционирования и развития системы. В документе отмечалось, что система «112» является бесплатной, круглосуточной и общедоступной.

Кроме того, закон разграничил полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов России и местного самоуправления, а также организациями, которые участвуют в создании и эксплуатации системы «112».