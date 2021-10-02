В стране и мире Пожар произошел в подвале жилого дома в центре Москвы: видео Кира Тило В Москве произошло возгорание в подвале жилого дома. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: По словам очевидца, в подвале жилого дома в центре Москвы произошел пожар, дым распространяется по этажам. Возгорание началось по адресу ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 20/1. Спасательные службы проводят эвакуацию жителей. Данных о пострадавших пока не поступало. По данным пресс-службы МЧС по Москве, пожар локализован. Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика