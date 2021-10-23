Пентагон сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Сирии

В результате авиаудара в Сирии уничтожен один из высокопоставленных главарей запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*. О проведенной спецоперации сообщило Центральное командование армии США.

«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара», - цитирует РИА Новости текст сообщения.

Отмечается, что данные о жертвах среди мирного населения отсутствуют. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

*«Аль-Каида» - запрещенная в России террористическая организация.