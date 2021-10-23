Пентагон сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Сирии
Для нанесения удара с воздуха использовался беспилотник MQ-9.
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В результате авиаудара в Сирии уничтожен один из высокопоставленных главарей запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*. О проведенной спецоперации сообщило Центральное командование армии США.
«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара», - цитирует РИА Новости текст сообщения.
Отмечается, что данные о жертвах среди мирного населения отсутствуют. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.
*«Аль-Каида» - запрещенная в России террористическая организация.