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Пентагон сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Сирии

Ян Брацкий
02:35 23.10.2021
Для нанесения удара с воздуха использовался беспилотник MQ-9.
Пентагон сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В результате авиаудара в Сирии уничтожен один из высокопоставленных главарей запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*. О проведенной спецоперации сообщило Центральное командование армии США.

«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды"* Абдула Хамида аль-Матара», - цитирует РИА Новости текст сообщения.

Отмечается, что данные о жертвах среди мирного населения отсутствуют. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

*«Аль-Каида» - запрещенная в России террористическая организация.

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