В Астрахани лифт с детьми сорвался в шахту

В многоэтажном доме в Астрахани упал лифт, в котором в момент инцидента находилась семья с детьми. Об этом информирует пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области.

«Во время спуска лифт неожиданно ускорил движение вниз и застрял между этажами», - приводит РИА Новости сообщение правоохранительного ведомства.

После этого находившийся с семьей внутри кабины лифта мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники МВД, которые открыли лифт и помогли людям выбраться наружу. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Сейчас работа лифта приостановлена. Полицейские проводят проверку, результаты которой направят в следственный органы.