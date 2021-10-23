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В Астрахани лифт с детьми сорвался в шахту

Роман Захаров
21:33 23.10.2021
По данным МВД, в результате инцидента никто не пострадал.
В Астрахани лифт с детьми сорвался в шахту
© Фото: pixabay
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В многоэтажном доме в Астрахани упал лифт, в котором в момент инцидента находилась семья с детьми. Об этом информирует пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области.

«Во время спуска лифт неожиданно ускорил движение вниз и застрял между этажами», - приводит РИА Новости сообщение правоохранительного ведомства.

После этого находившийся с семьей внутри кабины лифта мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники МВД, которые открыли лифт и помогли людям выбраться наружу. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Сейчас работа лифта приостановлена. Полицейские проводят проверку, результаты которой направят в следственный органы.

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