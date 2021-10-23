Сорок лет спустя: ABBA выпустила ранее неизданный трек

Группа ABBA неожиданно для всех выпустила ранее не изданный трек 1970-х годов под названием «Just a notion». Этой новостью музыканты поделились в Instagram-аккаунте коллектива.

«"Just a notion" — это до смешного радостная песня. Надеюсь, она вас подбодрит в эти темные времена», — написал участник группы Бьорн Ульвеус.

Композицию записали в далеком 1978 году. Она была создана Бенни Андерссоном и Ульвеусом для альбома «Voulez-Vous», но трек так и не вышел.

«Понятия не имею, почему мы не включили ее в альбом. Это хорошая песня с потрясающим вокалом. Мы сыграли ее для издателя во Франции, а потом еще и нескольким друзьям, которым мы доверяли. И как я помню, трек им очень понравился. Так что это загадка, и пусть она так и останется неразгаданной», — объяснил музыкант.

Ранее стало известно, что легендарный шведский квартет выпустил альбом с новыми песнями. Также группа намерена деть концерт на специальной площадке в Лондоне, но без непосредственного участия коллектива. Перед многочисленными поклонниками будут выступать голограммы.