Бастрыкин распорядился найти убийцу девушки под Оренбургом

В Орске Оренбургской области обнаружили тело убитой молодой женщины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

«Сегодня днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти», - информирует Следственный комитет.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства и разыскать убийцу в кратчайшие сроки.

Судя по кадрам, которые публикует Следственный комитет, тело девушки в момент обнаружения находилось в чемодане.