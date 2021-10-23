Бастрыкин распорядился найти убийцу девушки под Оренбургом
Судя по кадрам, которые публикует Следственный комитет, тело девушки в момент обнаружения находилось в чемодане.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
В Орске Оренбургской области обнаружили тело убитой молодой женщины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.
«Сегодня днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти», - информирует Следственный комитет.
Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства и разыскать убийцу в кратчайшие сроки.
Судя по кадрам, которые публикует Следственный комитет, тело девушки в момент обнаружения находилось в чемодане.