В Кабардино-Балкарии нашли пропавшую группу охотников

В Кабардино-Балкарии удалось найти пятерых охотников, которые накануне отправились в горы на охоту и не вернулись вовремя. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По состоянию на 17:30 23.10.2021 года поисково-спасательные работы завершены. Группа из 5 человек самостоятельно вернулись в установленное место, в помощи не нуждаются», - говорится в сообщении.

Как уточняется, для их поисков были привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 6 человек и 1 единица техники, а также шесть сотрудников республиканской пожарно-спасательной службы.

Ранее стало известно, что в 15:30 в МЧС поступило сообщение, что в Черекском районе, выше селения верхняя Балкария, группа из пяти человек, которые накануне ночью отправились в горы на охоту, не вернулись в установленное время.