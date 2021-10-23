Мэр Новосибирска госпитализирован с COVID-19

Мэра Новосибирска Анатолия Локотя госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сегодня сообщил в своем Instagram, заверив горожан, что осложнений у него нет.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал градоначальник из больницы.

Локоть пожелал всем жителям Новосибирска здоровья, а также призвал беречь себя и близких.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый подтип дельта-штамма COVID-19, пришедший из Великобритании.