Мэр Новосибирска госпитализирован с COVID-19
Градоначальник отметил, что переносит заболевание довольно легко.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Мэра Новосибирска Анатолия Локотя госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сегодня сообщил в своем Instagram, заверив горожан, что осложнений у него нет.
«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал градоначальник из больницы.
Локоть пожелал всем жителям Новосибирска здоровья, а также призвал беречь себя и близких.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый подтип дельта-штамма COVID-19, пришедший из Великобритании.