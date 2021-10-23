В МИД РФ ответили на решение о «высылке» российских дипломатов из Приштины

Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса, так как они аккредитованы при Миссии ООН в Косово. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников», - говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии Захаровой.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали миссию ОНН в Косово в рамках своих полномочий обеспечить безопасность сотрудников российской канцелярии в Приштине.

«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии», - заявила Захарова.

Кроме того, она выразила надежду на то, что «вызывающее поведение косовских деятелей» получит оценку партнеров РФ по урегулированию.

Ранее президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать двух российских дипломатов из посольства в Сербии, которые постоянно работают в Приштине. Тогда отмечалось, что структуры республики настроены решительно в борьбе против «зловредного влияния России».