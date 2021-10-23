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Военнослужащие отработали тактику боев с террористами на учениях коллективных сил ОДКБ

Майя Мусиенко
18:26 23.10.2021
Всем участникам продемонстрировали опыт российских подразделений в борьбе с террористами.
Военнослужащие отработали тактику боев с террористами на учениях коллективных сил ОДКБ
© Фото: Министерство обороны РФ
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Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), носили контртеррористический характер. Кроме того, они проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований. Об этом 23 октября сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении. Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ*», – отметил он.

По словам генерала, в сценарий учений были заложены эпизоды, которые наиболее характерны для тактики действий международных бандформирований. Также были учтены имеющиеся у них образцы вооружения, в первую очередь беспилотные летательные аппараты, в том числе самодельные. К ним добавились заминированные бронеавтомобили и террористы-смертники.

Поплавский также рассказал, что в ходе учений военнослужащие выполнили ряд практических задач. В их число вошли ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.

ИГИЛ* – запрещенная в России террористическая организация.

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