Военнослужащие отработали тактику боев с террористами на учениях коллективных сил ОДКБ

Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), носили контртеррористический характер. Кроме того, они проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований. Об этом 23 октября сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении. Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ*», – отметил он.

По словам генерала, в сценарий учений были заложены эпизоды, которые наиболее характерны для тактики действий международных бандформирований. Также были учтены имеющиеся у них образцы вооружения, в первую очередь беспилотные летательные аппараты, в том числе самодельные. К ним добавились заминированные бронеавтомобили и террористы-смертники.

Поплавский также рассказал, что в ходе учений военнослужащие выполнили ряд практических задач. В их число вошли ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.

ИГИЛ* – запрещенная в России террористическая организация.