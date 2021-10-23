В Забайкалье наградили спасшего друга от педофила 8-летнего мальчика

В Забайкальском крае 8-летний школьник по имени Матвей спас своего друга от педофила. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

По информации издания, все произошло в тот момент, когда дети играли во дворе. К ним подошел мужчина и начал кидаться в них камнями. Мальчики разбежались и спрятались, а когда все закончилось, Матвей заметил, что один из его приятелей исчез.

Школьник понял, что, скорее всего, друга увел тот самый мужчина. Мальчик побежал к дому пропавшего приятеля и рассказал все его маме. При этом ребенок узнал в мужчине одного из местных жителей, что помогло полиции в поимке подозреваемого и предотвращении преступления.

«Не обнаружив его (подозреваемого - прим. ред.) по месту жительства, полицейские решили проверить чердак, где и обнаружили мужчину и 10-летнего мальчика. На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца», - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Как минимум до конца следствия он будет находиться под стражей.

Жизни и здоровью спасенного ребенка сейчас ничего не угрожает, однако он испытал сильнейший стресс из-за случившегося. А Матвея, помимо перепуганной мамы его друга, поблагодарили сотрудники местного МВД: в райотделе ребенку за бдительность и героизм подарили велосипед и наградили благодарственной грамотой. Сам мальчик во время церемонии пообещал хорошо учиться и в будущем стать полицейским.