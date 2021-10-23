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СМИ: Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая

Виктория Ивашечкина
01:46 23.10.2021
Сообщается, что этим занимается специальный отдел минобороны страны.
СМИ: Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая
© Фото: flickr
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Секретный «банковский» отдел минобороны Великобритании направил усилия на борьбу с Россией и Китаем. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники. 

СМИ также указывает, что данное подразделение создали шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью террористов в Сирии и Ираке. Его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами.

«Спрос на специалистов отдела растет, такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной», - пишут журналисты издания.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, курирующий эту оперативную работу до ухода на пенсию, рассказал, что необходимо было найти важные элементы бизнес-модели своих противников, устранить их.

«Будь то ливанская "Хезболлах", люди, имеющие отношение к Путину - мини-политические единицы в рамках своей экономики» - рассказал Стрингер.

СМИ также уточняет, что отдел является постоянным подразделением в рамках министерства обороны Великобритании.

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