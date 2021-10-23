В Подмосковье выявили лучших старшин Вооруженных сил России

Лучших старшин подразделений Вооруженных сил России выбрали в подмосковном Алабине. До финального этапа конкурса дошли 11 военнослужащих из более 8700 участников со всей страны.

Завершающая часть конкурса «Лучший старшина подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации» прошла на базе 100-го отдельного полка обеспечения. В ней приняли участие победители отборочных этапов в видах (родах) войск ВС РФ, в военных округах и на Северном флоте. В борьбе за право носить титул лучшего старшины они продемонстрировали свои лучшие качества как в теоретических вопросах, так и при выполнении практических заданий.

«На финальный этап нашего конкурса были отобраны лучшие из лучших специалистов своей профессии. Поэтому считаю важным тот факт, что помимо участия в состязаниях вы получили возможность обменяться опытом, почерпнуть полезные знания и навыки для их практической реализации в дальнейшей службе. Конкурс, благодаря высокой организации, уверенно продемонстрировал достойный уровень мастерства всех участников, вашу готовность и желание дальнейшего профессионального роста», - сказал на торжественной церемонии закрытия конкурса начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

По результатам двухдневных состязаний первое место занял представитель Западного военного округа - прапорщик Евгений Демидов. Второе место досталось старшему прапорщику Владиславу Благодиру из 12-го Главного управления Министерства обороны РФ. Замкнул тройку победителей старший прапорщик Руслан Гилитчук, представлявший Ракетные войска стратегического назначения.

Конкурс среди лучших старшин проводится в Вооруженных силах на ежегодной основе. С момента его проведения укомплектованность должностями категории «старшина» в ВС РФ достигла практически 100 процентов, более 25 процентов военнослужащих имеет высшее образование.