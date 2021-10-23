Спорт Вяльбе назвала причину смерти советского лыжника Веденина Иван Линдеманн Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам было 80 лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Эту информацию «Звезде» подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она сообщила, что постоянно поддерживала контакт с лыжником. «Он болел уже давно, у него были проблемы с тромбами. Недавно он перенес 2 операции. Я думаю, это последствия», - отметила Вяльбе. Веденин является первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. В 1972 году на Олимпиаде он завоевал две награды высшей пробы и одну бронзу. Также на счету Веденина - серебро Игр 1968 года. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате мира и 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика