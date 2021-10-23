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Вяльбе назвала причину смерти советского лыжника Веденина

Иван Линдеманн
11:45 23.10.2021
Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам было 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. Эту информацию «Звезде» подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она сообщила, что постоянно поддерживала контакт с лыжником.

«Он болел уже давно, у него были проблемы с тромбами. Недавно он перенес 2 операции. Я думаю, это последствия», - отметила Вяльбе.

Веденин является первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. В 1972 году на Олимпиаде он завоевал две награды высшей пробы и одну бронзу. Также на счету Веденина - серебро Игр 1968 года. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате мира и 13 раз становился лучшим в первенстве СССР.

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