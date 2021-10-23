В Росприроднадзоре объяснили происхождение черных пятен на поверхности Байкала

Изменение цвета воды на Байкале связано, по предварительным данным, с отмиранием водорослей, мазутного загрязнения озера не обнаружено. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Тем не менее природоохранная прокуратура организовала собственную проверку и направила специалистов для отбора проб. Информация о результатах появится после проведения лабораторных исследований.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители Кабанского района в Бурятии заметили черные пятна на поверхности Байкала и почувствовали запах мазута.