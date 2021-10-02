Останки трех погибших в 1944 году советских десантников торжественно захоронены в Карелии

Бойцами поискового отряда «Видлицкий рубеж» совместно с представителями Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, около деревни Железная гора Олонецкого района Республики Карелия, в ходе поисковой экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии», которая проходила в рамках Всероссийской Вахты Памяти 2021 года, были подняты останки троих гвардейцев-десантников 98-й гвардейской стрелковой дивизии, геройски погибших в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции.

По словам поисковиков, тела героев пролежали на нейтральной полосе после своей последней атаки более семи десятилетий. Множество найденных осколков говорит о минометно-артиллерийском обстреле этого места, от которого, вероятно, и погибли три гвардейца «крылатой пехоты».

Также, вместе с останками, были найдены личные вещи бойцов, знаки отличия «Гвардия» и «Парашютист», часы и другие предметы. Медальонов с личными данными десантников среди останков обнаружено не было.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и тяжелым грунтом в месте проведения поисковых работ до конца завершить их не удалось - они будут продолжены позже.

Три героя погибли в бою возле деревни Железная Гора, до которой пытались прорваться сквозь вражеские пули и осколки в своей последней атаке рядом с боевыми товарищами, уже погребенными на братском кладбище в прежние годы.

Личные вещи погибших десантников, сложивших свои головы на поле сражения, будут переданы в комнату Боевой славы Ивановского гвардейского Свирского ордена Кутузова II степени воздушно-десантного соединения, дислоцированного в городе Иваново.

Торжественный ритуал погребения прошел на территории Мемориала воинской славы села Видлицы, где вместе с найденными солдатами были преданы земле останки еще 38 воинов, погибших в 1944 году при освобождении населенного пункта и Олонецкого района Республики Карелия.

1005 дней, с сентября 1941-го по июнь 1944-го года - река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. Оборона Лодейного Поля Свирского рубежа сделала возможным существование легендарной «Дороги жизни».

Бои за Свирский рубеж стали примером величайшего подвига и героизма советского народа. Успешные действия войск у Лодейного Поля сыграли важнейшую роль в ВОВ, позволив вывести из войны Финляндию, и тем самым перенаправить карельские части советских войск на борьбу с врагом на других фронтах.

За воинские подвиги более 40 частям и соединениям Карельского фронта было присвоено почетное наименование «Свирских», 52 воина удостоены звания Героя Советского Союза, из них 16 военнослужащих Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.