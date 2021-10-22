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Выбросило из салона: в Екатеринбурге в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

Анна Касаткина
09:05 22.10.2021
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Выбросило из салона: в Екатеринбурге в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек
© Фото: gu_mvd_so_66, Вконтакте
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Один человек погиб и восемь получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Свердловской области. ДТП произошло в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов около 6.00 (4.00 мск) в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автобус направлялся из города Серов в Екатеринбург. По предварительным данным, водитель 1962 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», - рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Он уточнил, то двух пассажиров госпитализировали в больницу Красноуральска, двух - в медучреждение Нижней Туры. Один человек находится в реанимации.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства произошедшего. На данный момент выяснено, что водитель провел за рулем два часа, движение на участке трассы на момент ДТП не было затруднено, дорога была мокрая, но не скользкая.

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