Гаджеты-шпионы: как и зачем умная техника похищает информацию о владельцах

Сколько ваши гаджеты - умная колонка, фитнес-трекер, весы - знают о вас? Оказывается, намного больше чем должны. В этом убедилась американка, которой удалось получить доступ ко всем данным, собранным компанией-производителем Amazon.

«Вот это все короткие аудиофайлы. И это так страшно. На это записи я даю команду выключить свет», - поделилась она.

Только голосовых записей в архиве - 3,5 тысячи. Но помощник Алекса в курсе и всех социальных связей.

«У них есть полный список моих контактов из телефона. И я не помню, чтобы когда-то давала к ним доступ умной колонке», - рассказала американка.

Amazon парирует: за вами не следят, а отслеживают. Контакты нужны для звонков с колонки, а местоположение - для прогноза погоды и пробок. Прослушивание необходимо для совершенствования функции распознавания голоса и понимания естественного языка.

«Девайсы, смартфоны, умные колонки и прочие инструменты - это всего лишь методы сбора данных. Собирают модель нашего поведения, данные о том, что нам нравится, на чем мы сосредоточили внимание», - объяснил Digital-маркетолог и бренд-стратег Александр Дяченко.

Реклама на основании ваших интересов - еще полбеды. Эксперты по кибербезопасности предупреждают: такой сбор данных - серьезный риск приватности. Тайна частной жизни - не секрет не только для производителя умной колонки, но и для сторонних компаний, которым эти данные передают.

Блогер, поднявшая шумиху вокруг умной колонки Amazon, запросила свои данные и у Facebook. Соцсеть даже не скрывает, что продала архив сотне разных компаний.

Два года назад после расследования газеты The Guardian компания Google была вынуждена признать: ее подрядчики могут прослушивать файлы общения пользователей с голосовым ассистентом, в том числе записи с подробностями личной жизни.

«Оказалось, что действительно путем выделения в таргетизированной аудитории конкретного пользователя можно понять его пол, возраст, интересы, регион проживания. А если запустить еще и рекламную кампанию с указанием каких-то конкретных анкерных точек в конкретном регионе, то можно отслеживать еще и перемещение пользователя между ними», - рассказал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Apple также передавала данные сторонним подрядчикам для их анализа. Часть записей была сделана без ведома пользователя, когда голосовой помощник Siri активировался случайно. Чаще всего это происходило при использовании умных часов или домашней колонки. Так, например, в файлы попала медицинская информация и адреса.

«Это фон. То есть если вы не отключите специально на вашем устройстве голосовой помощник, то он будет пассивно слушать все ,что происходит вокруг него, запоминать и использовать для таргетизированной рекламы. Почему он будет слушать постоянно? Потому что его задача не пропустить ключевую фразу, по которой он должен включиться и начать взаимодействовать с пользователем», - объяснил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Эксперты из Сингапура доказали: прослушивать можно практически через любое умное устройство - холодильник, смарт-телевизор и даже робот-пылесос. Прибор перемещается по комнате, используя датчики на основе лазеров. Эта же система может считывать вибрации голоса или музыку. Информацию, записанную таким образом, программисты расшифровали на 90 процентов. Так что самое время проверить - не собирает ли ваш пылесос, кроме мусора, еще что-то более ценное.