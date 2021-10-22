Угроза наводнения: на Петербург обрушился ураган Хендрик

Ураган Хендрик обрушился на Калининградскую область и Санкт-Петербург. Шторм из Северной Европы принес ливни, грозы, резкий порывистый ветер до 27 метров в секунду.

В Калининградской области повалены десятки деревьев, повреждены линии электропередачи, автомобили, фасады домов. Экстренные службы устраняют аварии и готовятся к новым ударам непогоды.

Хендрик покинет регион только вечером и переместится в Санкт-Петербург. В городе уже закрывают парки и скверы. Метеорологи предупреждают, что на побережье Финского залива скорость ветра может достигать 30 метров в секунду, что почти соответствует урагану. Помимо этого, ожидается наводнение. Вода в Неве может подняться на два метра, дамба уже закрыта.

Приближение шторма жители города заметно по сильному дождю. В некоторых районах выпало столько осадков, сколько обычно бывает за две недели. Есть и подтопления - под водой оказалась часть вестибюля станции метро «Площадь восстания».