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Грузовой корабль «Прогресс МС-17» причалил к модулю «Наука»

Анна Касаткина
07:22 22.10.2021
После отстыковки от модуля «Поиск» «грузовик» больше суток находился в автономном полете.
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» причалил к модулю «Наука»
© Фото: Роскосмос
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Грузовой корабль «Прогресс МС-17» в штатном режиме состыковался с модулем «Наука» Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась в 7.21 мск с использованием системы автоматического сближения и стыковки «Курс».

Причаливание и стыковка проходили под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления РКК «Энергия» и российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

«Это была первая стыковка грузового корабля серии "Прогресс МС" к новому модулю российского сегмента МКС. Открытие переходных люков ожидается сегодня в 09.30 по московскому времени», - сообщили в Роскосмосе.

В ночь на четверг, 21 октября, грузовой корабль отстыковался от модуля «Поиск». Затем «грузовик» совершил автономный полет длительностью 29 часов и выполнил серию корректирующих маневров, удалившись от станции на 185 километров.

Стыковка «Прогресса» с «Наукой» позволит подготовить МКС к приему нового и последнего модуля российского сегмента «Причал». Перед запуском «Причала», который намечен на 24 ноября, «Прогресс» должен захватить с собой адаптер, мешающий причаливанию нового модуля. Он также поможет проверить герметичность топливных магистралей модуля, чтобы в будущем его двигатели могли использоваться для управления ориентацией МКС.

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