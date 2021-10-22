Страсти по НАТО и падение рейтингов Зеленского: почему на Украине продолжает расти социальное напряжение

Правящая партия «Слуга народа» больше не самая популярная на Украине. В народном рейтинге впервые с 2019 года ее обошла «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Это следует из опубликованных сегодня данных соцопросов.

Но несмотря на падение рейтингов, официальный Киев уверенности не теряет и заявляет о готовности к вступлению в НАТО. Более того обещает сделать альянс еще более могущественным.

Еще вчера вся семья взрывала петарды - отмечали день рождения, а на следующий день все село Лозовое на окраине Донецка содрогнулось от серии взрывов. Местный житель Евгений показывает комнаты под завалами, артналет случился, когда жена, дети и гости спали, проснулись от ударов - на них обрушилась крыша.

С позиций ВСУ прилетели около двух десятков крупнокалиберных снарядов. Разрушены четыре дома, одиннадцатилетнюю девочку контузило, пострадали двое взрослых.

Украинские силовики применили минометы и тяжелую артиллерию - самоходные артиллерийские установки «Акация». Столь мощного вооружения калибром 152 миллиметра ВСУ не использовали в Донбассе уже несколько лет. Демонстрируя свою военную силу, Украина будто бы в очередной раз подчеркивает, что технически готова на 100% стать членом НАТО. Это заявления Алексея Арестовича, советника офиса президента Украины. Да и натовскими обещаниями Украину кормят не один год, из последнего - военная помощь от Пентагона, теперь на 60 миллионов долларов, плюс - поддержка военных реформ для достижения критериев НАТО.

А Владимиру Зеленскому, видимо, придется, искать иные возможности для повышения рейтинга, скорость его падения социологи едва успевают фиксировать. Если в сентябре в поддержку украинского лидера выступали 33% опрошенных, то в октябре уже 24%.

Не исключено, что рейтинг уничтожают и нововведения. Так, Служба национальной безопасности Украины выпустила антиоккупационный глоссарий - словарь терминов, которые теперь должен знать каждый уважающий себя украинец. Особенно политики.

Воссоединение Крыма с Россией теперь нужно называть либо временной оккупацией, либо аннексией и вторжением. Майдан - это революция достоинства, а Великой Отечественной войны и вовсе не существовало - была советско-германская война.

Украина безжалостно вырывает страницы нашей общей истории. Уроки искаженного прошлого для молодого поколения. Главное, внушить, что Россия - это враг номер один.

Но, кажется, детей не так просто обмануть - двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова пишет письма в ООН с просьбой заблокировать украинский сайт «Миротворец», в который она сама попала, как личность, представляющая угрозу нацбезопасности.

Записывая видеообращение в ООН, девочка просила вернуть маленьким жителям Донбасса детство и мирную жизнь, без страха.