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«Юнармия» и РДШ объявляют кастинг второго сезона реалити-шоу «Защитники»

Кира Тило
23:46 02.10.2021
«Российское движение школьников» и «Юнармия» объявили о начале отбора участников второго сезона патриотического реалити-шоу «Защитники».
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»
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Второй сезон «Защитников» уже не за горами. О начале отбора на самое патриотическое реалити-шоу «Юнармия» и РДШ объявили во время Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая прошла на полигоне Алабино. Легенда проекта сохраняется: подростки из разных регионов России под неусыпным контролем видеокамер и звездных наставников «пытаются выживать» в непривычных для себя условиях и доказывать, что именно они достойны звания «Защитник». По словам лидера «Юнармии» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, первый сезон показал эффективность и востребованность такого формата.

«Первые „Защитники“ набрали больше миллиона просмотров. Кто-то принял реалити, кто-то – нет, но однозначно все обсуждали. А значит, мы затронули что-то очень важное. Поэтому, спустя год, мы возвращаемся. С другими наставниками, с другими конкурсами, с другими сюжетными линиями, с проделанной работой над ошибками. Но с неизменным посылом - дать подросткам шанс проявить себя и войти в историю. Как минимум, в историю проекта „Защитники“», - подчеркнул он.

© «Юнармия»

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева поделилась, что в новом сезоне реалити-шоу участников ждут интересные и не менее сложные испытания.

«В первом сезоне нашего экстремального шоу мы дали возможность ребятам получить весь спектр эмоций от испытаний, глубже понять сложность и важность такой подготовки, пробудили в них выносливость, помогли развить навыки дисциплинированности, ловкости и силы, а главное – дали понимание того, кто же такие защитники Отечества. В новом сезоне „Защитников“ участников ждет не меньшее испытание сил и воли, а зрителей – еще больший азарт и переживания за своих героев», – сказала Плещева.

У победителей первого сезона Виктории Апостоловой из Твери и Данилы Порхуна из Карабаново это получилось. Участие в реалити-шоу открыло многие качества в характере и дороги. К примеру, Виктория смогла стать самым молодым в истории «Юнармии» начальником регионального штаба. А у Данилы пошла в гору спортивная карьера. Теперь его часто приглашают на турниры не только в качестве участника, но и эксперта.

«Для меня участие в проекте стало невероятной встряской. Жизнь заиграла совершенно другими цветами. Жаль, что камбэк невозможен. Хотя, знаете, всякое может случиться, это же реалити... Сценарий может поменяться в любую минуту. Новым «Защитникам» могу пожелать одно – в любой ситуации оставайтесь собой и не бойтесь сложностей. Ни физических, ни моральных. Шоу это ведь еще и мощная драматическая составляющая», - пояснил Данила Порхун.

Во втором сезоне продюсеры планируют задать участникам максимально высокую планку. Им придется каждый день на глазах у миллионов зрителей проверять свою выносливость. А еще смекалку, терпение и оптимизм. Не будет ничего искусственно созданного – ни декораций, ни прописанных авторами эпизодов - только настоящие эмоции и поступки. Кстати, количество участников второго сезона решили увеличить до 14-ти - в первом сезоне их было 12. А значит, будет еще больше новых историй, любопытных ситуаций и интересных моментов.

© «Юнармия»

Первый шаг для тех, кто решил испытать себя – подать заявку на участие и пройти квалификационный тест. К концу ноября жюри определит сто лучших авторов видеороликов с рассказом о себе. Далее – второй тур, в котором конкурс как в престижный столичный вуз – больше семи человек на место. По итогам секретных (на данный момент) заданий к середине января судьи выберут 14 счастливчиков, которым предстоит прожить яркую маленькую «жизнь» на проекте.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в​ 2016 году по​ инициативе Минобороны и​ при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25 тысяч школ - это более миллиона детей из 85 субъектов РФ.

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