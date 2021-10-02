«Юнармия» и РДШ объявляют кастинг второго сезона реалити-шоу «Защитники»

Второй сезон «Защитников» уже не за горами. О начале отбора на самое патриотическое реалити-шоу «Юнармия» и РДШ объявили во время Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая прошла на полигоне Алабино. Легенда проекта сохраняется: подростки из разных регионов России под неусыпным контролем видеокамер и звездных наставников «пытаются выживать» в непривычных для себя условиях и доказывать, что именно они достойны звания «Защитник». По словам лидера «Юнармии» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, первый сезон показал эффективность и востребованность такого формата.
«Первые „Защитники“ набрали больше миллиона просмотров. Кто-то принял реалити, кто-то – нет, но однозначно все обсуждали. А значит, мы затронули что-то очень важное. Поэтому, спустя год, мы возвращаемся. С другими наставниками, с другими конкурсами, с другими сюжетными линиями, с проделанной работой над ошибками. Но с неизменным посылом - дать подросткам шанс проявить себя и войти в историю. Как минимум, в историю проекта „Защитники“», - подчеркнул он.
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