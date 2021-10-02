Армия «Юнармия» и РДШ объявляют кастинг второго сезона реалити-шоу «Защитники» Кира Тило «Российское движение школьников» и «Юнармия» объявили о начале отбора участников второго сезона патриотического реалити-шоу «Защитники». © Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия» Читайте нас на: Второй сезон «Защитников» уже не за горами. О начале отбора на самое патриотическое реалити-шоу «Юнармия» и РДШ объявили во время Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая прошла на полигоне Алабино. Легенда проекта сохраняется: подростки из разных регионов России под неусыпным контролем видеокамер и звездных наставников «пытаются выживать» в непривычных для себя условиях и доказывать, что именно они достойны звания «Защитник». По словам лидера «Юнармии» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, первый сезон показал эффективность и востребованность такого формата. «Первые „Защитники“ набрали больше миллиона просмотров. Кто-то принял реалити, кто-то – нет, но однозначно все обсуждали. А значит, мы затронули что-то очень важное. Поэтому, спустя год, мы возвращаемся. С другими наставниками, с другими конкурсами, с другими сюжетными линиями, с проделанной работой над ошибками. Но с неизменным посылом - дать подросткам шанс проявить себя и войти в историю. Как минимум, в историю проекта „Защитники“», - подчеркнул он. © «Юнармия» Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева поделилась, что в новом сезоне реалити-шоу участников ждут интересные и не менее сложные испытания. «В первом сезоне нашего экстремального шоу мы дали возможность ребятам получить весь спектр эмоций от испытаний, глубже понять сложность и важность такой подготовки, пробудили в них выносливость, помогли развить навыки дисциплинированности, ловкости и силы, а главное – дали понимание того, кто же такие защитники Отечества. В новом сезоне „Защитников“ участников ждет не меньшее испытание сил и воли, а зрителей – еще больший азарт и переживания за своих героев», – сказала Плещева. У победителей первого сезона Виктории Апостоловой из Твери и Данилы Порхуна из Карабаново это получилось. Участие в реалити-шоу открыло многие качества в характере и дороги. К примеру, Виктория смогла стать самым молодым в истории «Юнармии» начальником регионального штаба. А у Данилы пошла в гору спортивная карьера. Теперь его часто приглашают на турниры не только в качестве участника, но и эксперта. «Для меня участие в проекте стало невероятной встряской. Жизнь заиграла совершенно другими цветами. Жаль, что камбэк невозможен. Хотя, знаете, всякое может случиться, это же реалити... Сценарий может поменяться в любую минуту. Новым «Защитникам» могу пожелать одно – в любой ситуации оставайтесь собой и не бойтесь сложностей. Ни физических, ни моральных. Шоу это ведь еще и мощная драматическая составляющая», - пояснил Данила Порхун. Во втором сезоне продюсеры планируют задать участникам максимально высокую планку. Им придется каждый день на глазах у миллионов зрителей проверять свою выносливость. А еще смекалку, терпение и оптимизм. Не будет ничего искусственно созданного – ни декораций, ни прописанных авторами эпизодов - только настоящие эмоции и поступки. Кстати, количество участников второго сезона решили увеличить до 14-ти - в первом сезоне их было 12. А значит, будет еще больше новых историй, любопытных ситуаций и интересных моментов. © «Юнармия» Первый шаг для тех, кто решил испытать себя – подать заявку на участие и пройти квалификационный тест. К концу ноября жюри определит сто лучших авторов видеороликов с рассказом о себе. Далее – второй тур, в котором конкурс как в престижный столичный вуз – больше семи человек на место. По итогам секретных (на данный момент) заданий к середине января судьи выберут 14 счастливчиков, которым предстоит прожить яркую маленькую «жизнь» на проекте. Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в​ 2016 году по​ инициативе Минобороны и​ при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25 тысяч школ - это более миллиона детей из 85 субъектов РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика