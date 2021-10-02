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Экс-мэр Риги сравнил Латвию с судном, несущимся на айсберг

Валентина Пескова
22:55 02.10.2021
Как заявил Нил Ушаков, Латвия находится на пороге «большой катастрофы» из-за стремительного распространения COVID-19.
Экс-мэр Риги сравнил Латвию с судном, несущимся на айсберг
© Фото: Edijs Palens XinHua Globallookpress
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Депутат Европарламента и экс-мэр Риги Нил Ушаков, комментируя сложившуюся в Латвии ситуацию с коронавирусом, сравнил страну с судном, которое стремительно приближается к айсбергу. Об этом Ушаков заявил в своей речи на конгрессе партии «Согласие».

Бывший мэр столицы выразился образно, что власти страны, находясь на капитанском мостике, вместо того, чтобы повернуть штурвал, ссорятся по поводу того, что им придется раздавать пассажирам листовки с предупреждением о том, катастрофа все ближе.

«Кроме того, команда судна обсуждает, сколько денег на эти цели она сможет потратить, и кто из друзей членов экипажа будет заниматься распечаткой бюллетеней. А также на каком языке их можно будет выпускать, на каком - нет», - добавил Нил Ушаков.

Некогда рижский градоначальник проанализировал ситуацию в других странах ЕС, и пришел к выводу, что Латвии пока рано думать о грядущем Рождестве этого года, которое для некоторых граждан может попросту не наступить. «Апокалипсис», со слов депутата, состоит в том, что в школах «выгорают» педагоги, а в больницах - медицинский персонал, пишет РИА Новости.

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