В стране и мире В Дербенте полыхают емкости со спиртом на коньячном заводе Ян Брацкий По предварительным данным, огонь вспыхнул после разлива спирта. © Фото: flickr Читайте нас на: Сильный пожар произошел на территории винно-коньячного завода в Дербенте. По предварительной информации, полыхают емкости со спиртом. Пламя перекинулось на соседние строения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. Инцидент произошел около 18:30 по местному времени. С огнем борются 26 человек и девять единиц специальной техники. Спустя час после начала пожара, огонь удалось локализовать. К этой минуте он уже потушен. Пострадавших в результате ЧП нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика