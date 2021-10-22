Утонувший город: кадры буйства стихии в Санкт-Петербурге

В Москве и Подмосковье ураган сносит деревья, разбрасывает дорожные ограничители, срывает крыши с остановок, переворачивает мусорные баки. И даже нанес урон Кремлевской стене: вместе с реставрационными лесами порыв шквалистого ветра свалил один из зубцов архитектурного ансамбля. Несколько элементов стены у Спасской башни теперь нуждаются в восстановлении, а Красную площадь после инцидента сразу же перекрыли.

Стихия буйствует и в Ленинградской области. Туда с запада пришло сразу два мощных циклона, которые принесли грозовые ливни и штормовой ветер. Сейчас все прибрежные зоны отдыха в северной столице ушли под воду, а с затопленных парковок спасатели вытягивают утонувшие машины.

А в Выборге затопило городскую набережную. Отрезан от посетителей и знаменитый местный замок. Попасть в него сейчас могут только утки. Зато в Финском заливе волну поймали серферы: такой сильный шторм - удача для любителей экстрима.