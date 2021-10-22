Во Владикавказе прошло выездное заседание комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества

В городе Владикавказе под руководством заместителя начальника ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майора Сергея Петровича Побирохина прошло выездное заседание постоянной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества по взаимодействию Минобороны России и войсковых казачьих обществ, на котором были подведены итоги деятельности казачьих обществ, определены перспективы дальнейшей работы.

Как один из прогрессивных моментов генерал-майор Сергей Побирохин отметил, что за год функционирования правления Всероссийского казачьего общества была сформирована система управления войсковыми казачьими обществами. Выстроена вертикаль, которая адаптирована к аналогичной в Министерстве обороны. Таким же образом рекомендовано построить работу Союзу Казаков-Воинов России и Зарубежья.

«В этом году численность выданных удостоверений составляет около 30 тысяч. Важно, в первую очередь, атаманам организовать выдачу удостоверений молодым казакам и обязательно в торжественной обстановке, чтобы вручение удостоверения было значимым для юноши и запомнилось на всю жизнь», - подчеркнул Сергей Побирохин.

Особое внимание было уделено порядку привлечения членов войсковых казачьих обществ к прохождению военной службы и разработанному новому положению.

Помимо этого, ключевым вопросом повестки дня стала автоматизация процесса учета казаков во взаимодействии с военными комиссариатами.

«Войсковым казачьим обществам необходимо проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о порядке подключения», - заявил Побирохин.

Подводя итоги деятельности, генерал-майор Сергей Побирохин отметил отличную организацию призыва таких правлений войсковых казачьих обществ, как Всевеликое войско Донское (от них было призвано 349 казаков), Кубанское казачье войско (призвано 333 казака) и Центральное казачье войско (призвано 206 казаков).

Сергей Петрович также отметил методически грамотную призывную работу атамана Волжского войскового казачьего общества.

«Осенью прошлого года 30 волжских казаков было призвано в бригаду управления общевойсковой армии Центрального военного округа, а весной этого года уже 63 казака поступили на ее укомплектование. Некоторые решили связать свою жизнь с военной службой на профессиональной основе и заключили с командиром бригады контракты. Батальон связи транспортной сети бригады сегодня укомплектован на 70% казаками», - подчеркнул он.

Более того, по словам Побирохина, в интересах Терского войскового казачьего общества в Перечень казачьих воинских частей был включен дислоцированный во Владикавказе 429-й мотострелковый полк.

Сергей Побирохин рекомендовал атаманам взять на вооружение опыт Волжских казаков по комплектованию бригады управления общевойсковой армии Центрального военного округа.

«Казаки должны стать не гостями в этих воинских частях, а членами воинского коллектива, поскольку комплектование их казачьей молодежью осуществляем уже этой осенью», - высказал свое мнение генерал-майор.

Стоит отметить, что на основании именных списков казаков, представленных правлениями войсковых казачьих обществ, весной 2021 года было призвано и направлено для прохождения военной службы более одной тысячи казаков. Этой осенью спланирован призыв около 600 казаков.