В стране и мире Полиция оцепила территорию перед штаб-квартирой ООН Роман Захаров По данным СМИ, это связано с обнаруженным ранее подозрительным предметом. © Фото: Robert Schmiegelt, Geisler-Fotopr, globallookpress Читайте нас на: Американские полицейские оцепили участок напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента на месте событий. «Полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета», - сказано в сообщении. По данным агентства, сейчас рядом со штаб-квартирой ООН перекрыто движение. Других подробностей инцидента к настоящему моменту нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика