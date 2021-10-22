Полиция оцепила территорию перед штаб-квартирой ООН
По данным СМИ, это связано с обнаруженным ранее подозрительным предметом.
© Фото: Robert Schmiegelt, Geisler-Fotopr, globallookpress
Американские полицейские оцепили участок напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента на месте событий.
«Полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета», - сказано в сообщении.
По данным агентства, сейчас рядом со штаб-квартирой ООН перекрыто движение. Других подробностей инцидента к настоящему моменту нет.