Памятную доску первому командиру отряда «Смерш» 1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли в Коврове

Памятную доску первому командиру отряда «Смерш» 1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли в городе Коврове Владимирской области.

Памятный знак открыли на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа.

«Гвардии полковник Филиппов прошел очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого ее победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчиненный личный состав», - сказал на торжественной церемонии открытия военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

Он добавил, что под руководством Филиппова «было разоблачено несколько вражеских резидентур». Также первый руководитель отряда участвовал в подготовке и переброске разведывательно-диверсионных групп в тыл врага.

Почетное право открыть памятную доску предоставили правнуку Филиппова - Борису Никольскому.

Филиппов родился 3 ноября 1906 года в деревне Коробково Муромского района Горьковской области в семье крестьянина. В 1923 году окончил 5 классов школы и пошел работать. Сначала чернорабочим на фабрике «Красный луч», затем котельщиком на Муромском паровозоремонтном заводе имени Дзержинского. В августе 1930 года был направлен на работу в органы НКВД (ОГПУ). Начало войны встретил в должности начальника особого отдела НКВД 37-й стрелковой дивизии Брянского фронта.

Тридцатого января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-ая танковая армия и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки «Смерш» объединения.

Награжден орденами «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны 1-й степени», «Кутузова 2-й степени», знаком «Заслуженный работник НКВД», а также медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы». Филиппов умер в 1946 году.