Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оттаскивали два продавца: что известно об избиении ребенка охранником в Новосибирске

Надежда Котормус
Майя Мусиенко
20:17 22.10.2021
Оказалось, что сотрудник магазина и раньше проявлял агрессию по отношению к покупателям.
© Видео: ТРК "Звезда", однокласскини группа «Аварии, Криминал», ютуб «VladNews», Анастасия Гнатюк, MOSCOW LIVE, Crash_Channel, Дебил Дебилыч, Мотобрат Кубань © Фото: СК РФ по Новосибирской области
Читайте нас на:

Мальчика, пострадавшего от рук охранника продуктового магазина в Новосибирске выписали из больницы. Его родители сейчас ждут решения следственного комитета, который проводит проверку. Ребенок мог на несколько месяцев оказаться прикованным к кровати.

«Мы знали, что в мае месяце у него уже был компрессионный перелом позвоночника, провели его обследование и увидели, что перелома нового нет. Поэтому выписываем домой в удовлетворительном состоянии», – сообщил главврач Городской детской клинической больницы скорой помощи Новосибирска Ростислав Заблоцкий.

За плечами у 13-летнего Кирилла уже три старых травмы позвоночника, он носит корсет. В тот день мама отправила его за лимонадом, но слишком долгое блуждание вдоль полок показалось охраннику подозрительным. Потасовка, в ходе которой ребенок был травмирован, попала на запись камер видеонаблюдения. Охранник после замечаний вроде бы удалился, но после развернулся, схватил мальчика за грудки и начал трясти. От ребенка мужчину оттаскивали сразу двое продавцов.

«Ребенок прибежал домой, жалуется, что после удара резкая боль пошла в голову и слабость в руках, то есть ну как бы отдаленно такие же симптомы были, когда он ломал», – рассказала мама Кирилла Татьяна.

Сам удар остался за кадром, поскольку охранник хорошо знал, где расположены камеры. Сегодня на месте секьюрити висит лишь куртка. В магазине подтвердили – мужчина отстранен. Федеральная сеть, которой принадлежит торговая точка, прокомментировала ситуацию письменно.

«Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. В адрес ЧОП направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями», – говорится в сообщении.

Обсудить стандарты с охранным предприятием, обслуживающим сеть, оказалось непросто. Офиса в Новосибирске, по данным поисковых систем, нет. Компания зарегистрирована в Тольятти, но по адресу, указанному на сайте комментировать ситуацию отказались.

Как дистанционно набирают сотрудников представить можно, но как осуществляют контроль за тем, кому на расстоянии доверяют вопросы безопасности, неясно. Ведь случаев, когда рекрутерская работа дает сбой немало. Подтверждение тому – видео в социальных сетях.

Так в Москве посетителя парфюмерного магазина охранник отправил в нокаут одним ударом. А в столичном продуктовом секьюрити нанес посетителю сразу серию ударов. Во Владивостоке сотрудник охраны заламывал руки ребенку, которого заподозрил в краже телефона.

В общем, некоторые охранники работают с рвением, граничащим с жестокостью. При этом главная функция охраны вовсе не борьба с кражами.

«У сотрудника ЧОП задача выявить, кто украл, чтобы порядок там был и при необходимости вызвать полицию. Все. Задерживать гражданина, хватать его за руки, применять к нему силу они не имеют права, если этот гражданин сам на них не нападет», – объяснил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Покупатели магазина в Новосибирске рассказали, случай с Кириллом не единичный.

«Достаточно неприятный, ну грубый мог как-то что-то сгрубить и так далее, была как-то ситуация, что у меня ребенок, ему показалось, что он что-то взял из полки и вынес с магазина. Конечно, разобрались и все хорошо было, но ситуация достаточно неприятная», – рассказала одна из посетительниц.

Во всех обстоятельствах ситуации с Кириллом сейчас разбираются правоохранители. Дело под личный контроль взял глава следственного комитета. Итогов разбирательства и принятых мер с нетерпением ждет и мама мальчика. Ведь такая несдержанность охранника для ее сына могла обернуться особенно трагично.

«Это хорошо, что у нас не подтвердился перелом. Потому, что если бы у нас подтвердился перелом – это опять полгода корсета, это опять полгода не сидеть, домашнее обучение», – поделилась женщина.

Следить за порядком в магазине – это в первую очередь задача охраны и без применения грубой силы. Нехитрые требования в таких случаях секьюрити приходится напоминать. А покупателям надо знать о праве не терпеть неоправданную агрессию и вызывать в таких случаях полицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:03 В стране и мире
«Не имеет правовой силы»: в посольстве прокомментировали ситуацию с дипломатами РФ в Косово
20:17 В стране и мире
Видео
Оттаскивали два продавца: что известно об избиении ребенка охранником в Новосибирске
19:02 В стране и мире
Видео
Взрывная волна трагических обстоятельств: следователи выясняют причины происшествия на заводе под Рязанью
18:04 В стране и мире
Видео
Поваленные деревья, оборванные провода и разрушенная стена Кремля: в Москве устраняют последствия урагана
13:53 В стране и мире
Центробанк повысил ключевую ставку
Популярное
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.