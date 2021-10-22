Оттаскивали два продавца: что известно об избиении ребенка охранником в Новосибирске

Мальчика, пострадавшего от рук охранника продуктового магазина в Новосибирске выписали из больницы. Его родители сейчас ждут решения следственного комитета, который проводит проверку. Ребенок мог на несколько месяцев оказаться прикованным к кровати.

«Мы знали, что в мае месяце у него уже был компрессионный перелом позвоночника, провели его обследование и увидели, что перелома нового нет. Поэтому выписываем домой в удовлетворительном состоянии», – сообщил главврач Городской детской клинической больницы скорой помощи Новосибирска Ростислав Заблоцкий.

За плечами у 13-летнего Кирилла уже три старых травмы позвоночника, он носит корсет. В тот день мама отправила его за лимонадом, но слишком долгое блуждание вдоль полок показалось охраннику подозрительным. Потасовка, в ходе которой ребенок был травмирован, попала на запись камер видеонаблюдения. Охранник после замечаний вроде бы удалился, но после развернулся, схватил мальчика за грудки и начал трясти. От ребенка мужчину оттаскивали сразу двое продавцов.

«Ребенок прибежал домой, жалуется, что после удара резкая боль пошла в голову и слабость в руках, то есть ну как бы отдаленно такие же симптомы были, когда он ломал», – рассказала мама Кирилла Татьяна.

Сам удар остался за кадром, поскольку охранник хорошо знал, где расположены камеры. Сегодня на месте секьюрити висит лишь куртка. В магазине подтвердили – мужчина отстранен. Федеральная сеть, которой принадлежит торговая точка, прокомментировала ситуацию письменно.

«Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. В адрес ЧОП направлено требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями», – говорится в сообщении.

Обсудить стандарты с охранным предприятием, обслуживающим сеть, оказалось непросто. Офиса в Новосибирске, по данным поисковых систем, нет. Компания зарегистрирована в Тольятти, но по адресу, указанному на сайте комментировать ситуацию отказались.

Как дистанционно набирают сотрудников представить можно, но как осуществляют контроль за тем, кому на расстоянии доверяют вопросы безопасности, неясно. Ведь случаев, когда рекрутерская работа дает сбой немало. Подтверждение тому – видео в социальных сетях.

Так в Москве посетителя парфюмерного магазина охранник отправил в нокаут одним ударом. А в столичном продуктовом секьюрити нанес посетителю сразу серию ударов. Во Владивостоке сотрудник охраны заламывал руки ребенку, которого заподозрил в краже телефона.

В общем, некоторые охранники работают с рвением, граничащим с жестокостью. При этом главная функция охраны вовсе не борьба с кражами.

«У сотрудника ЧОП задача выявить, кто украл, чтобы порядок там был и при необходимости вызвать полицию. Все. Задерживать гражданина, хватать его за руки, применять к нему силу они не имеют права, если этот гражданин сам на них не нападет», – объяснил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Покупатели магазина в Новосибирске рассказали, случай с Кириллом не единичный.

«Достаточно неприятный, ну грубый мог как-то что-то сгрубить и так далее, была как-то ситуация, что у меня ребенок, ему показалось, что он что-то взял из полки и вынес с магазина. Конечно, разобрались и все хорошо было, но ситуация достаточно неприятная», – рассказала одна из посетительниц.

Во всех обстоятельствах ситуации с Кириллом сейчас разбираются правоохранители. Дело под личный контроль взял глава следственного комитета. Итогов разбирательства и принятых мер с нетерпением ждет и мама мальчика. Ведь такая несдержанность охранника для ее сына могла обернуться особенно трагично.

«Это хорошо, что у нас не подтвердился перелом. Потому, что если бы у нас подтвердился перелом – это опять полгода корсета, это опять полгода не сидеть, домашнее обучение», – поделилась женщина.

Следить за порядком в магазине – это в первую очередь задача охраны и без применения грубой силы. Нехитрые требования в таких случаях секьюрити приходится напоминать. А покупателям надо знать о праве не терпеть неоправданную агрессию и вызывать в таких случаях полицию.