СМИ: Надежда Савченко пыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту Борисполь задержали двух женщин, у которых на руках были поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

«Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом», - сказано в сообщении правоохранительного ведомства.

Как, в свою очередь, пишет УНИАН со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о бывшем депутате Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере. Из какой страны на территорию Украины прибыли женщины, не сообщается.

По данным полиции, по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов» УК Украины.