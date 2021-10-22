В Коврове открыли памятную доску командиру отдела «Смерш» 1-й танковой армии
Почетное право ее открыть предоставили правнуку Виктора Филиппова Борису Никольскому.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во Владимирской области увековечили память первого командира отдела военной контрразведки «Смерш» 1-й танковой армии Виктора Филиппова.
В Коврове торжественно открыли памятную доску в его честь. Почетное право это сделать предоставили правнуку Филиппова Борису Никольскому.
Гвардии полковник Филиппов лично принимал участие в разоблачении нескольких шпионских резидентур противника. Неоднократно бывал в окружении, но сумел сохранить личный состав. Прошел всю Великую Отечественную войну.