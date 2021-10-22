В Петербурге столкнулись иномарка и автобус: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате столкновения фургона и маршрутного автобуса в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на Петергофском шоссе.

По данным регионального главка МЧС, Столкнулись Volkswagen Caddy и автобус №343. В момент ДТП в салоне последнего находились 13 пассажиров. Погибшего водителя иномарки пришлось извлекать из обломков при помощи специального оборудования. Восемь пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, группа разбора, медики и спасатели. Об истинных причинах произошедшего станет известно после завершения всех процедур.