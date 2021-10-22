Два российских Ту-95 пролетели над северными морями
Продолжительность полета составила более девяти часов. Самолеты пролетели над Чукотским, Беринговым и Охотским морями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В воздухе бомбардировщики находились более девяти часов.
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