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Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» начал прохождение черноморских проливов

Анна Берестовая
21:26 02.10.2021
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота проходит проливы в направлении Средиземного моря.
Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» начал прохождение черноморских проливов
© Фото: Минобороны России
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Экипаж малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. 

Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море. Для экипажа морского танкера это первое выполнение задач в Средиземном море в составе сил группировки ВМФ России.  

Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построенный на нижегородском предприятии «Волга» по проекту АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», является головным судном данного проекта и представляет собой многоцелевое судно, предназначенное для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов, с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов. 

Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне. 

МТ «Вице-адмирал Паромов» имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8 метра, ширину 15,4 метра, и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека. 

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