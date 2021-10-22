В Минобороны наградили лучших военных врачей

В Минобороны прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса врачей - 2021. Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях: «Лучший военный врач», «Лучший хирург», «Лучший эндокринолог», «Лучший терапевт», «Лучший офтальмолог», «Лучший психиатр» и «Лучший врач лабораторной диагностики».

Впервые конкурс проводился в дистанционном и онлайн-форматах в три этапа, два из которых организовывало и проводило Главное военно-медицинское управление Минобороны России.

В текущем году в этапах конкурса приняли участие 39 специалистов военно-медицинской службы, 27 из которых стали победителями ведомственного этапа.

Ранее сообщалось, что военврачи ЮВО приняли на лечение более 1 000 пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме.

