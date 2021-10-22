«Живой или погиб»: родственник работника завода под Рязанью о находившемся на смене племяннике

На завод в Рязанской области, где произошел пожар, приехал родственник работника предприятия. Он рассказал корреспонденту «Звезды», что его племянник, грузчик на заводе, заступил на смену в восемь часов утра. О его судьбе в настоящий момент ничего не известно.

«У меня племянник здесь. Погиб или живой - я и не в курсе», - сказал он.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел к месту пожара на заводе в Рязанской области. Как уточняется, в готовность были приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и восьми единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек и семи единиц техники.

В экстренных службах ранее предположили, что возгорание в одном из цехов завода могло произойти из-за нарушения технологического процесса.