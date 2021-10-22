Российские вузы могут перейти на удаленку в нерабочие дни

Министр просвещения Валерий Фальков заявил, что российские вузы могут перейти на дистанционное обучение в связи с объявлением нерабочих дней.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», - приводятся слова главы ведомства в Telegram-канале Министерства просвещения.

Также Фальков отметил, что самостоятельную работу студентов вузы должны обеспечить на необходимом уровне, а обучение в таком режиме должно сопровождаться проверкой полученных знаний.

Накануне стало известно, что в школах России планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября. Сообщалось о подготовке документа, рекомендующего школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами. При этом дистанционное обучение в эти дни не предусматривается.