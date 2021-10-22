Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Отмечается, что автомобиль принадлежит одной из служб аэропорта.
© Фото: vlatom, "ВКонтакте"
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты. Фотография инцидента опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, лайнер принадлежит компании FlyJet.kz. Авария произошла на пересечении рулежного маршрута и автомобильной дороги. Отмечается, что автомобиль принадлежит одной из служб аэропорта.
«Пострадавших нет. Ведется расследование», - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Самолет, столкнувшийся с машиной, завершал рейс Баку - Алма-Ата. Другие подробности инцидента неизвестны.