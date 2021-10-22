В стране и мире Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты Иван Линдеманн Отмечается, что автомобиль принадлежит одной из служб аэропорта. © Фото: vlatom, "ВКонтакте" Читайте нас на: Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты. Фотография инцидента опубликована в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе аэропорта, лайнер принадлежит компании FlyJet.kz. Авария произошла на пересечении рулежного маршрута и автомобильной дороги. Отмечается, что автомобиль принадлежит одной из служб аэропорта. «Пострадавших нет. Ведется расследование», - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Самолет, столкнувшийся с машиной, завершал рейс Баку - Алма-Ата. Другие подробности инцидента неизвестны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика