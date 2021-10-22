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В Белоруссии отменили масочный режим

Анна Касаткина
10:34 22.10.2021
На совещании по эпидситуации президент Александр Лукашенко раскритиковал предыдущие решения Минздрава.
В Белоруссии отменили масочный режим
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Обязательный масочный режим отменили для граждан в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В сентябре министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. С 9 октября было введено обязательное ношение масок, а с 18 октября объявлено о планах приостановить оказание плановой медицинской помощи. Однако на совещании по эпидемиологической ситуации в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против штрафов за нарушение масочного режима и обязательной вакцинации, потребовал продолжить оказывать плановую медицинскую помощь. Он отметил, что бороться с инфекцией нужно не принуждением и штрафами, а повышением личной ответственности.

За прошлые сутки в Белоруссии коронавирусом заразились 2 097 человек. Скончались 17 человек, выздоровели 2 315.

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