Подозреваемый в убийстве матери и сестры задержан в Ленобласти

В Всеволжском районе Ленинградской области задержан молодой мужчина, который подозревается в убийстве своей матери и сводной трехлетней сестры. Тела женщины и ее дочери были обнаружены сегодня в их квартире в поселке Бугры, сообщает СК.

Подозреваемый задержан в результате следственно-оперативных мероприятий по «горячим следам» следователями и сотрудниками полиции.

«Злоумышленник задержан в порядке статья 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - отмечено на сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).