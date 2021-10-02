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Подозреваемый в убийстве матери и сестры задержан в Ленобласти

Валентина Пескова
20:19 02.10.2021
Молодого мужчину 2000 года рождения следователи задержали по «горячим следам» в результате следственно-оперативных мероприятий.
Подозреваемый в убийстве матери и сестры задержан в Ленобласти
© Фото: lenobl.sledcom.ru
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В Всеволжском районе Ленинградской области задержан молодой мужчина, который подозревается в убийстве своей матери и сводной трехлетней сестры. Тела женщины и ее дочери были обнаружены сегодня в их квартире в поселке Бугры, сообщает СК.   

Подозреваемый задержан в результате следственно-оперативных мероприятий по «горячим следам» следователями и сотрудниками полиции.

«Злоумышленник задержан в порядке статья 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - отмечено на сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.   

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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