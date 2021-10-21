Массовый исход полицейских: как гибель Флойда повлияла на рост числа преступлений в США

Этот год в США может стать самым преступным в истории XXI века. Дело не только в количестве людей, которые воруют, применяют насилие и убивают, основная проблема - в полиции. Сотрудников не хватает, многие увольняются, а те, кто есть, иногда просто ничего не делают, когда видят преступление.

«Защищать спокойствие граждан теперь все чаще приходится с картонным мечом в руках. Полицейские по всей стране продолжают покидать посты, их полномочия продолжают урезать, а уровень преступности в 2021 году подскочил на треть. Впрочем, в Нью-Йорке еще с 2020 годом не разобрались. Власти решили, что местные полицейские слишком рьяно защищали город во время прошлогодних BLM-протестов и теперь планируют наказать 65 стражей правопорядка», - рассказал корреспондент Антон Альхимович.

Количество судебных исков против полицейских Нью-Йорка уже превышает три сотни. Мэр Билл Де Блазио, которому сидеть в кресле осталось всего три месяца, давно перестал контролировать ситуацию и открыто потакает будущему электорату – планы побороться за место губернатора никто не отменял, а в стране сейчас мода на все леволиберальное. Так что, если вас бьют или грабят в Нью-Йорке, прежде, чем позвонить 911, приготовьте ответ на вопрос оператора: «является ли нападавший темнокожим, азиатом или латиноамериканцем?».

Всяческие потакания активистам BLM и кричащим во все горло молодым социалистам только усилили пропасть между полицией и простыми людьми. Те, кто остается в рядах департаментов, от современных инициатив только сильнее приходят в ярость.

Но началось все это еще в прошлом году, на другом побережье, когда власти начали ограничивать полицию Сан-Франциско и оттуда рекой стали утекать кадры.

«Нет такой статистики, которая объяснила бы, что происходит у них в головах, что мы потом видим на улицах нашего города. И вот почему офицеры полиции так важны, потому что они пытаются сохранить баланс, уменьшить страх и преступления. Большинство людей чувствует себя спокойнее, когда видят офицера полиции неподалеку. Я знаю, я сам это чувствую», - рассказал сотрудник полицейского департамента Сан-Франциско.

Только где их взять? Местный полицейский департамент разводит руками: сотрудников не хватает, выезды полиции давно осуществляются только при наличии угрозы жизни, на кражи зачастую вообще не реагируют. Крупнейшие сетевые магазины просто выходят из бизнеса. Знаменитый Walgreens был вынужден закрыть 17 торговых точек в Сан-Франциско из-за мародерства, которое никто не собирается останавливать.

«То, что происходит в Walgreens уже давно творится на самом деле, у нас прекрасная есть подборка, где люди просто заходят и вычищают весь магазин, и охрана, сотрудники магазина просто стоят и смотрят, они выглядят беспомощно, потому что ничего с этим поделать не могут», - отметил лейтенант полиции Сан-Франциско Трейси МакКрей.

Полиция, может, и рада бы помочь, да только вот некому. Чиновники Остина вообще закрыли программы курсантов полиции и урезали расходы на охрану правопорядка. Лос-Анджелес также значительно сократил бюджет полиции, а теперь обсуждает возможность увольнения почти 1000 полицейских. В Кливленде увольнения в рядах стражей правопорядка увеличилось на 130%. Полицейские участки буквально переманивают кадры друг у друга.

Особняком в этой истории, конечно, стоит Портленд – город, в котором отдельные районы просто превратились в автономные зоны, куда наполовину распущенная полиция не приезжает и вовсе. По числу преступлений и убийств Портленд приблизился к худшим в истории показателям 1987 года. И на всю эту картину маслом скептики накладывают другую статистику: за один только минувший год 40 миллионов обычных американцев купили себе огнестрельное оружие.