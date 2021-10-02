Первокурсников Колледжа ГУМРФ имени адмирала Макарова торжественно посвятили в курсанты

1 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. По сложившейся традиции этот значимый момент совместили с приемом ребят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего курсантские билеты получили 250 человек.

В присутствии почетных гостей, преподавателей, родителей и старшекурсников новобранцы выстроились на плацу Колледжа ГУМРФ. Звучали морские песни и марши.