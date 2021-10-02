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Первокурсников Колледжа ГУМРФ имени адмирала Макарова торжественно посвятили в курсанты

Алексей Курильченко
19:00 02.10.2021
Представители Главного командования ВМФ России приняли участие в мероприятиях посвящения в курсанты первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
Первокурсников Колледжа ГУМРФ имени адмирала Макарова торжественно посвятили в курсанты
© Фото: Минобороны РФ
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1 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. По сложившейся традиции этот значимый момент совместили с приемом ребят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего курсантские билеты получили 250 человек.

В присутствии почетных гостей, преподавателей, родителей и старшекурсников новобранцы выстроились на плацу Колледжа ГУМРФ. Звучали морские песни и марши.

© Минобороны РФ

В мероприятии по указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова принял участие начальник военно-политического отдела Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма, представители Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. В мероприятиях также участвовали секретарь Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, советник губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, представители администрации Невского района, директор колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев, начальник управления по военно-политической работе военно-морского флота Российской Федерации Дмитрий Дзюма, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин, ветераны морского флота Евгений Бузов и Кирилл Тулин и другие гости.

В качестве театрализованной части церемонии прозвучала ремарка императора Петра I.

«Надлежит вам с этого дня исправно исправлять артикул морской, покорны и послушны будьте по должности своей, верно и честно с доброй охотой себя содержите».

В рамках церемонии состоялось возложение цветов к мемориалу «Памяти моряков полярных конвоев 1941-1945 годов». Далее был произведен
прием курсантов в команду Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». После произнесения клятвы ребята получили почетные знаки организации из рук почетных гостей.

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