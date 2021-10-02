Первокурсников Колледжа ГУМРФ имени адмирала Макарова торжественно посвятили в курсанты
Представители Главного командования ВМФ России приняли участие в мероприятиях посвящения в курсанты первокурсников Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
© Фото: Минобороны РФ
1 октября в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова состоялось торжественное посвящение в курсанты. По сложившейся традиции этот значимый момент совместили с приемом ребят в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего курсантские билеты получили 250 человек.
В присутствии почетных гостей, преподавателей, родителей и старшекурсников новобранцы выстроились на плацу Колледжа ГУМРФ. Звучали морские песни и марши.
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