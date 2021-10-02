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Умер актер сериала «Графиня де Монсоро» Андрей Дубовский

Валентина Пескова
18:12 02.10.2021
Причиной смерти Андрея Дубровского, которого не стало в возрасте 64 лет, стала тяжелая болезнь.
Умер актер сериала «Графиня де Монсоро» Андрей Дубовский
© Фото: Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII (2000-2011), kino-teatr.ru
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В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина сообщили о смерти актера театра и кино Андрея Дубовского. Артиста не стало 1 октября в возрасте 64 лет.

«Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра», - сообщается на его сайте учреждения культуры.

В театре своего сотрудника, который служил там с 1988 по 2017 годы, назвали «одаренным, невероятной грации и утонченной красоты артистом». Дубовский играл там ведущие роли в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла» и многих других.

Андрей Дубовский родился 15 августа 1957 года в Петропавловске-Камчатском. В 1980 году он окончил ГИТИС и в тогда же поступил и служил до 1987 года в труппе Центрального академического театра Советской Армии. Затем покинул его и был зачислен в труппу драмтеатра имени А. С. Пушкина.

В богатой фильмографии актера роли в таких фильмах, как «Визит к Минотавру» (1987), «Одиссея капитана Блада» (1991), а также картины «Если бы знать…», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

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