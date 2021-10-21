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Минобороны возведет новый медицинский центр в Подмосковье

Анна Касаткина
08:14 21.10.2021
Получить медицинскую помощь в больничном комплексе, в том числе, смогут и пациенты с коронавирусной инфекцией.
Минобороны возведет новый медицинский центр в Подмосковье
© Фото: Boris Roessler, dpa, globallookpress
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Новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания помощи, в том числе, больным с коронавирусом возведут в подмосковной Истре специалисты Военно-строительного комплекса (ВКС) Минобороны. Многопрофильный круглосуточный стационар будет рассчитан на 160 койко-мест, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в стационаре будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация. Кроме того, проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии. В стенах нового центра получить медицинскую помощь смогут и пациенты с коронавирусной инфекцией.

«Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдать новое медицинское учреждение, построенное под ключ, военные строители планируют уже в мае 2022 года», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В настоящее время специалисты ВКС строят госпиталь в Казани для военнослужащих, членов их семей и гражданского населения. В начале октября также был заложен первый камень в основание нового гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. Его строительство планируют завершить до конца 2023 года.

В прошлом году по всей стране силами Минобороны возведено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным медицинским оборудованием и техникой для качественной диагностики и лечения.

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