Пыль и обломки зданий: кадры мощного взрыва в ресторане в китайском Шэньяне

Один человек погиб и десятки пострадали при взрыве газа в китайском Шэньяне. Инцидент произошел утром в четверг, 21 октября, в одном из ресторанов в районе Хэпин.

Видеозаписи с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах с видеорегистратора видно, как огромная ударная волна с пылью и обломками зданий накрывает целую улицу. Люди в панике разбегаются, пытаясь спрятаться от смертельной опасности.

В одном из зданий взрывом разрушило три этажа, пострадали и машины на улице, включая городской автобус. Район оцеплен, на месте происшествия работают более 100 спасателей, а также медицинские работники. В результате происшествия погиб один человек и еще 33 получили травмы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Вечером в среду в районе проводился ремонт газопровода, подача газа в ресторан была приостановлена и возобновилась только на следующий день. Власти официальных комментариев по поводу причин произошедшего пока не дают.