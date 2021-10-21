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Пыль и обломки зданий: кадры мощного взрыва в ресторане в китайском Шэньяне

Анна Касаткина
07:17 21.10.2021
В результате происшествия погиб один человек и еще 33 получили травмы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: TheInsiderPaper twitter
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Один человек погиб и десятки пострадали при взрыве газа в китайском Шэньяне. Инцидент произошел утром в четверг, 21 октября, в одном из ресторанов в районе Хэпин.

Видеозаписи с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах с видеорегистратора видно, как огромная ударная волна с пылью и обломками зданий накрывает целую улицу. Люди в панике разбегаются, пытаясь спрятаться от смертельной опасности.

В одном из зданий взрывом разрушило три этажа, пострадали и машины на улице, включая городской автобус. Район оцеплен, на месте происшествия работают более 100 спасателей, а также медицинские работники. В результате происшествия погиб один человек и еще 33 получили травмы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Вечером в среду в районе проводился ремонт газопровода, подача газа в ресторан была приостановлена и возобновилась только на следующий день. Власти официальных комментариев по поводу причин произошедшего пока не дают.

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