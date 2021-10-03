Особые достоинства: какие решения и технологии «перекочевали» из Су-57 в ударный БПЛА «Охотник»

Говорить о том, что ударный беспилотник С-70 «Охотник» создан на базе новейшего истребителя Су-57 не совсем корректно. Уместнее заявление о том, что в БПЛА использованы отдельные технологии, зарекомендовавшие себя на «старшем брате». Об этом «Военной приемке» рассказал главный конструктор С-70 Сергей Бибиков.

«Отдельные решения, технологии, отдельные системы с Су-57. Например, как это хорошо видно, когда самолеты стоят рядом - стойки шасси. Они абсолютно идентичные, поскольку сроки создания БПЛА были предельно сжатые», - объяснил он.

Двигатель - еще одно важное сходство летательных аппаратов. В Су-57 и С-70 он один и тот же, разница лишь в отсутствии поворотных сопел у беспилотника. Он не относится к сверх-управляемым и сверх-маневренным, и ему это не необходимо.

Смотрите первую часть рассказа о тяжелом, реактивном, но тихом и незаметном новейшем ударном беспилотнике С-70 «Охотник» в новом выпуске «Военной приемки» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Съемочная группа побывала на закрытом испытательном аэродроме Минобороны России и проследила за очередными тестами перспективного БПЛА. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов - все это в новом выпуске «Военной приемки».