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Мозг «Охотника»: в ОКБ «Сухого» в деталях показали систему управления новейшим беспилотником

Егор Левин
10:10 03.10.2021
Как пояснили в конструкторском бюро, чем больше органов управления, тем больше рулевых агрегатов и тем сложнее система управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новом выпуске о беспилотнике С-70 «Охотник» программа «Военная приемка» показала место, в котором «рождается» его «мозг» - информационно-управляющая система (ИУС). Разработкой ее не только для БПЛА, но и для большинства известных отечественных самолетов, занимаются в ОКБ «Сухого», в том числе и новейшего истребителя Су-57.

Как рассказал главный конструктор «Охотника» Сергей Бибиков, принципиальное различие систем истребителя и БПЛА состоит в большей степени интеллектуализации системы для С-70. «Избыток» интеллекта необходим для того, чтобы беспилотный аппарат был способен сам понимать, если с ним происходит нештатная ситуация. Однако негативные ситуации в отношении С-70 рассматриваются и как штатные, к которым его готовят - к примеру, потеря сигнала управления.

В одном из помещений ОКБ на специальном стенде размещена половина системы управления «Охотника» практически «в разрезе». Это позволяет в реальном времени наблюдать, как она работает, управляя беспилотником в компьютерном симуляторе. Узлы управления расположены на стенде с максимальной наглядностью. Многие элементы конструкции при этом будут разрабатываться специально для «Охотника» впервые.

«Сложность системы управления зависит от аэродинамической схемы. Чем больше у самолета органов управления, тем больше рулевых агрегатов и тем сложнее система управления», - рассказал «Военной приемке» заместитель начальника отдела систем управления ОКБ «Сухого» Юрий Федоров.

Смотрите первую часть рассказа о тяжелом, реактивном, но тихом и незаметном новейшем ударном беспилотнике С-70 «Охотник» в новом выпуске «Военной приемки» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Съемочная группа побывала на закрытом испытательном аэродроме Минобороны России и проследила за очередными тестами перспективного БПЛА. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов - все это в новом выпуске «Военной приемки».

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