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«Он все должен сам делать»: заслуженный летчик рассказал о 8-летних испытаниях тяжелого беспилотника «Охотник»

Егор Левин
10:35 03.10.2021
Ручное управление является временным, исключительно для испытаний БПЛА, и его не будет, когда он пойдет в войска - на серийном экземпляре летчики не будут заниматься пилотированием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опытный образец ударного БПЛА С-70 «Охотник» еще проходит испытания и не обладает полной самостоятельностью. Вскоре ему предстоит выполнять задачи от и до без участия человека, но пока он на это не способен. Поэтому один из нескольких членов экипажа, которым пока подчиняется беспилотник - военный летчик, который вручную управляет «Охотником».

Испытание, на котором поприсутствовала съемочная группа «Военной приемки» - тестирование нового алгоритма управления тормозами на земле. Несколько кругов «Охотником» по взлетно-посадочной полосе сделал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Евгений Фролов, который занимается беспилотником уже более восьми лет.

«До этого я летал на всем, что сейчас летает практически. 70 типов. Есть разница: ты сидишь на земле, а он (“Охотник” - прим. ред.) где-то в воздухе летает; от этого дискомфортно, потому что когда ты в кабине сидишь, ты чувствуешь машину. Здесь этого нет - только по приборам и чисто визуально по картинке», - поделился он ощущениями от испытаний беспилотника.

Фролов подчеркнул, что ручное управление - временное, исключительно на этапе испытаний «Охотника». Его не будет, когда БПЛА пойдет в войска, на серийном экземпляре летчики не будут заниматься пилотированием.

«Он (“Охотник” - прим. ред.) все сам должен делать, даже если потеряет связь со мной, он сам заканчивает маршрут, прилетает и садится. Если что-то пошло не так - он переходит в запасной аварийный режим, в котором он тоже возвращается сам», - поделился летчик.

Смотрите первую часть рассказа о тяжелом, реактивном, но тихом и незаметном новейшем ударном беспилотнике С-70 «Охотник» в новом выпуске «Военной приемки» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Съемочная группа побывала на закрытом испытательном аэродроме Минобороны России и проследила за очередными тестами перспективного БПЛА. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов - все это в новом выпуске «Военной приемки».

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