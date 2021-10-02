Помощь всегда в цене: как ЦПВС помогает сирийскому поселку Мутбин на границе с Иорданией

В приграничном с Иорданией сирийском городке Мутбин проживает всего полторы тысячи человек. За 10 лет гражданского конфликта, поселение пришло в упадок. Здесь нет элементарных вещей, даже дети в футбол играют пластиковой бутылкой. Напряженная ситуация и с продовольствием, поэтому гуманитарная помощь от России здесь всегда в цене.

В этом регионе Сирии война началась раньше, чем в других, а закончилась только сейчас. Большинство населенных пунктов сильно пострадали. Мутбин не исключение. Много семей остались без кормильцев. Работы здесь нет, местное население живет в основном продуктами, которые могут вырастить на огороде.

«Наш поселок очень сильно пострадал во время войны. Два года боевики держали его в блокаде. Многие мужчины, защищавшие свои дома, погибли. Сейчас здесь в основном проживают старики, женщины и дети. Мы благодарим российскую и сирийскую армию за то, что помогают вернуть мир на нашу землю», - высказался глава администрации поселка Мутбин Мхаммад Абу-Салим.

Глава администрации сам подписывает документы о приемке гуманитарного груза. Все продовольственные наборы были распределены еще заранее, по составленным спискам. В первую очередь их выдают самым бедным семьям и тем, кто потерял на войне кормильцев.

«Было выдано более двухсот комплектов продуктовых наборов, в которые входили сахар, мука, рис. Местное население встретило добродушно, радостно, очень рады нашей помощи», - рассказал Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Мартяшин.

Пока в таких отдаленных от центра местах людям приходится несладко. Но все же они пришли к выводу, что пора мириться с правительством. Сейчас на юге страны подходит к завершению программа по амнистии бывших сепаратистов и дезертиров. Мужское население массово сдает оружие. Мир на юге Сирии наконец наступил, и все это благодаря усилиям наших военнослужащих.